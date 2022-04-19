Прямой эфир
Экономика
Власти РФ задумались о возможности выпуска деталей для иностранных лайнеров
Мир
Псаки прокомментировала получение российской ноты из-за поставок оружия Украине
Мир
Зеленский сообщил о «начале битвы за Донбасс»
Мир
Белый дом повторно озвучил отсутствие намерений отправлять военных США на Украину
Мир
Пользователи Сети сообщили о похожих на взрывы звуках в нескольких городах Украины
Экономика
Макрон заявил об отсутствии у Франции потребности в российском газе
Мир
Белый дом подтвердил бойкот главой минфина США встреч G20 с участием РФ
Интернет
Google опроверг снятие секретности в картах над военными объектами РФ
Туризм
Emirates Airlines заявила о планах продолжить полеты в РФ
Интернет
Ссылки на Instagram и Facebook исчезли из поисковой выдачи «Яндекса» и VK
Общество
В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС

Алиханов отметил снижение числа самолетов НАТО у границ Калининградской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число самолетов НАТО, зафиксированных у границ Калининградской области, снизилось. Активность западной военной техники вблизи региона была выявлена в начале спецоперации России по защите Донбасса, о чем во вторник, 19 апреля, сообщил губернатор области Антонов Алиханов.

НАТО подумать: как скоро Финляндия и Швеция могут вступить в альянс
Страны совместно обсудят риски этого решения

«Разведывательная активность в начале проведения специальной военной операции была достаточно большая. Но, судя по всему, они поняли, что надо смещать фокус внимания в другие регионы, и сейчас она находится на уровне ниже обычного», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Алиханов не стал уточнять, насколько возросла активность самолетов Балтийского флота.

Накануне, 18 апреля, в интервью «Известиям» губернатор Калининградской области заявил, что Россия даст ассиметричный ответ на появление войск НАТО. Алиханов выразил надежду, что у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий и не нападать на российский регион.

В ноябре 2021 года источники в Минобороны сообщали «Известиям» о внезапно возросшей активности американских самолетов-шпионов в районе Калининграда. При этом впервые разведка столь активно велась не со стороны Балтийского моря, а из воздушного пространства Польши и стран Прибалтики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022