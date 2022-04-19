Алиханов отметил снижение числа самолетов НАТО у границ Калининградской области

Число самолетов НАТО, зафиксированных у границ Калининградской области, снизилось. Активность западной военной техники вблизи региона была выявлена в начале спецоперации России по защите Донбасса, о чем во вторник, 19 апреля, сообщил губернатор области Антонов Алиханов.

«Разведывательная активность в начале проведения специальной военной операции была достаточно большая. Но, судя по всему, они поняли, что надо смещать фокус внимания в другие регионы, и сейчас она находится на уровне ниже обычного», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Алиханов не стал уточнять, насколько возросла активность самолетов Балтийского флота.

Накануне, 18 апреля, в интервью «Известиям» губернатор Калининградской области заявил, что Россия даст ассиметричный ответ на появление войск НАТО. Алиханов выразил надежду, что у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий и не нападать на российский регион.

В ноябре 2021 года источники в Минобороны сообщали «Известиям» о внезапно возросшей активности американских самолетов-шпионов в районе Калининграда. При этом впервые разведка столь активно велась не со стороны Балтийского моря, а из воздушного пространства Польши и стран Прибалтики.