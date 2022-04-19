Подсказки Байдену от жены случайно попали в прямой эфир

Жена президента США Джо Байдена Джилл подсказала мужу, что ему следует помахать рукой американцам после окончания поздравительной речи. Видеозапись с указанным моментом распространилась в Сети.

На кадрах видно, что после окончания своей поздравительной речи, посвященной католической Пасхе, Джо Байден уже собрался покинуть трибуну, когда его супруга напомнила ему помахать собравшимся, после чего президент США начал махать руками.

Как отмечает телеканал «360», Джилл Байден не учла, что стоящий рядом с ними микрофон включен. В результате ее слова «Маши, маши» услышали телезрители американского телевидения, пишет Life.ru.

В 2022 году католическая Пасха выпала на 17 апреля. Как отмечает телеканал «Звезда», Байден в этот день принял участие в традиционном мероприятии Белого дома. Президент и первая леди поздравили американцев, понаблюдали за катанием яиц на лужайке перед Капитолием, а также почитали вслух детскую книгу, при этом Байден пожаловался, что его сотрудники вообще не разрешают ему читать.

Также в этот день Байден испугался пасхального кролика Банни, вышедшего поприветствовать американского лидера. На видео, появившемся в Сети, человек в плюшевом костюме кролика подошел к Байдену. Глава Белого дома в это время общался с журналистами.

После приближения кролика американский президент открыл рот от удивления и поспешно ушел.

Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. 15 апреля конфуз произошел в завершение очередного выступления Байдена. Американский лидер, закончив речь, протянул руку для рукопожатия, однако на сцене он был один. После этого неловкого жеста он замешкался и не сразу смог найти выход со сцены.

13 апреля Байден также попал в неудобную ситуацию на глазах у публики. Птица нагадила на президента во время выступления в штате Айова. Заметив грязь на своем костюме, он предпочел сделать вид, что ничего не произошло.

Во время того же выступления Байден перепутал Украину с Китаем, когда рассказывал о продовольственном кризисе, и причислил КНР к ряду производителей пшеницы.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.