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Опубликованы кадры авиационных ударов по «Азовстали»

Появились кадры, на которых запечатлены авиационные удары по комбинату в Мариуполе
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Видеозапись, на которой запечатлены авиационные удары по мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь», была опубликована во вторник, 19 апреля, основателем бригады «Восток» Александром Ходаковским.

«Даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо. Это падает им на головы, и шансов нет — только поднимать руки», — приводятся его слова в Telegram-канале RT.

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Ранее, 18 апреля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал, как проходит операция по ликвидации украинских националистов из комбината «Азовсталь», который стал для них укрепрайоном, где сооружения уходят на несколько этажей под землю. 17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ. При этом, по его словам, заблокированные националисты пытаются связаться со штабом и просят разрешения сдаться, потому что находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Российское ведомство призывало, в свою очередь, военных сложить оружие и сдаться в плен в обмен на гарантию сохранения их жизней с российской стороны. Однако согласия на это предложение не последовало.

16 апреля глава правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что под «Азовсталью» есть подземный город, который затрудняет его штурм. По его словам, завод является огромным сооружением, площадь которого можно соизмерять еще с одним Мариуполем. Он отметил, что предприятие охраняют тысячи человек, обладающих полным арсеналом и парком бронетехники.

11 апреля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе «Азовстали» находятся от 1,5 тыс. до 3 тыс. украинских националистов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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