Посольство РФ запросило у Черногории разъяснений из-за сообщения о разрыве дипотношений

Российское посольство в Черногории во вторник, 19 апреля, направило ноту в МИД республики в связи с опубликованным на странице ведомства в Twitter сообщении о разрыве дипломатических отношений с РФ.

«Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения», — цитирует дипведомство ТАСС.

Как отмечается, речь идет о заявлении главы МИД Черногории Джордже Радуловича от 18 апреля. Министр заявил о необходимости разрыва дипотношений с Москвой. При этом через несколько часов пост был удален.

Ранее, 7 апреля, власти Черногории объявили о высылке четырех российских дипломатов. Им предписано покинуть страну в течение семи дней. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на подобное решение Подгорицы.

6 апреля Захарова отметила, что высылку российских дипломатов из европейских стран можно расценивать как информационно-политическую атаку на Россию.

5 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией. По его словам, Россия ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения, но будет принимать ответные меры.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

За несколько месяцев страны выслали в обшей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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