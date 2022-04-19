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Россияне стали реже покупать подержанную бытовую технику

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Спрос на подержанную бытовую технику, ажиотажно подскочивший в марте по сравнению с февралем, в начале апреля начал снижаться. Об этом «Известиям» во вторник, 19 апреля, рассказали в пресс-службе проектов VK «Юла» и «Объявления ВКонтакте».

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Продажи в категории «Бытовая техника» в первые две недели апреля снизились на 16% по сравнению с двумя последними неделями марта, отметил их представитель. За первый полный месяц санкционной кампании интерес к таким товарам, бывшим в употреблении, подскочил на 57%.

В начале апреля спрос на бытовую технику в России был примерно в 1,5 раза выше, чем в докризисном феврале: по сравнению с мартом он изменился не сильно, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Если март был отмечен всплеском спроса на бытовую технику, то в апреле начались процессы стабилизации рынка и потребительского поведения, добавил представитель «Авито».

«Мы зафиксировали снижение средней стоимости бытовой техники на платформе. Кроме того, нормализация спроса повлияла на уменьшение количества продаж — от 7% до 20% на разные типы техники», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Закупочная аргументация: спрос на б/у бытовую технику начал сокращаться»

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