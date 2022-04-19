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Сезон фонтанов в Подмосковье стартует 30 апреля

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В Московской области сезон фонтанов стартует 30 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального правительства 18 апреля.

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Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, всего в регионе работает 221 фонтан.

«Традиционно в апреле готовим их к открытию сезона. В этом году единый запуск фонтанов запланировали на 30-е», — цитирует Хайкина телеканал «360».

Готовность фонтанов в настоящее время проверяют специалисты. Они очищают чаши, регулируют высоту струй и осматривают инженерные системы. Кроме того, ведется благоустройство прилегающих к фонтанам территорий. 22 апреля уже пройдут первые включения.

В 2021 году сезон фонтанов в регионе длился с 24 апреля по 1 октября, напоминает RT.

17 апреля стало известно, комплекс фонтанов «Годы войны» на Поклонной горе в Москве подготовили к новому сезону в рамках столичного месячника по благоустройству. Фонтанный комплекс «Годы войны» — один из самых больших столичных фонтанов, его открыли в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны, отмечает агентство городских новостей «Москва». Он располагается на главной аллее Парка Победы.

7 апреля стало известно, что в Калуге началась подготовка 15 городских фонтанов к началу сезона. Запуск запланирован перед майскими праздниками.

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