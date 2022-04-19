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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 19 апреля

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Во вторник, 19 апреля, москвичей ожидают облачная погода с прояснениями и до 14 градусов выше нуля, о чем говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит +12…+14 градусов, ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов.

В Подмосковье в дневные часы будет 10–15 градусов выше нуля, в ночное время похолодает до нулевой отметки.

Ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с..

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Ранее, 17 апреля, научный руководитель ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что до конца апреля характер погоды будет неустойчивым. На солнечную теплую погоду до конца апреля не стоит рассчитывать. По его словам, ожидается только один или два дня с температурой от +10 до +15 градусов.

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