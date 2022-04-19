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Добровольцы из ДНР рассказали о ситуации на передовой при штурме Мариуполя

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Специальный корреспондент «Известий» Сергей Прудников встретился с донецкими резервистами, которые участвуют в боях в Мариуполе, чтобы узнать о ситуации на передовой.

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Одним из собеседников журналиста стал Максим Сливко, позывной «Вальтер». Он больше двух лет провел в украинской тюрьме за то, что после майдана в составе группы подпольщиков бросил гранату в киевский офис «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). После обмена поселился в Горловке. 23 февраля 2022-го отправился освобождать Донбасс. Он в качестве санинструктора попал в батальон «Восток».

Главные действия, в которых принял участие «Вальтер», развернулись возле объекта «Жезл» (кочегарка рядом с маслозаводом на Левом берегу) и близстоящих десятиэтажных домов. По словам Максима, в Мариуполе им пришлось столкнуться с серьезным противником, который, возможно, был недооценен.

«Подготовленные, мотивированные. Прекрасно оснащены и экипированы, начиная от беспилотников и заканчивая тепловизорами и приборами ночного видения. Отлично налажена связь. Очень хорошо вооружены, в частности, имеют в арсенале австрийскую снайперскую винтовку, которая в полтора раза превосходит по дальнобойности и другим характеристикам нашу снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Всё это нужно знать и учитывать», — отметил он.

Другой доброволец Дмитрий, позывной «Коса», провел на передовой больше месяца, а в настоящее время лежит в одной из больниц Донецка с двойным ранением. Он — боксер, 20 лет спортивного стажа, чемпион и призер первенств Украины. В последние годы тренировал детей и взрослых, имел два клуба в Донецке. В армии не служил, из автомата впервые выстрелил уже в бою.

Из всех эпизодов пребывания в Мариуполе Дмитрий выделяет два особо значимых. В первом взвод пошел к заводу Ильича (в группу набрали самых опытных, «Коса» опыта не имел, но вызвался как физически подготовленный). Тогда бойцы едва не попали в засаду со стороны двух диверсионно-разведывательных групп противника, но выйти удалось всем. Во время второго эпизода двигались группой в 14 человек на зачистку частного сектора в одном из кварталов Левобережья, но наткнулись на укрепрайон и попали под массированный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — из автоматов, пулеметов, подствольных гранатометов.

«Шесть человек сразу стали «двести» (погибли. — Ред.) у нас на глазах. Я получил осколок в шею и еще в предплечье, оба сквозные», — добавил «Коса».

Мама Дмитрия о его ранении не знает, как и о его пребывании на фронте.

«Мне кажется, что нужно делать каждому что-то для общего дела, не оставаться в стороне. Мы как пчелы в сотах, и Донбасс, и Россия, вместе. Каждый должен делать то, что он может», — заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Взял гранату на случай, если попытаются взять в плен»

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