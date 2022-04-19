Минфин США назвал российский ВПК следующей целью санкций

Военно-промышленный комплекс (ВПК) России станет следующей целью американских санкций. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил замглавы минфина США Уолли Адейемо.

«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», — сказал он на онлайн-саммите весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ). Трансляция велась на сайте организации.

Как отмечается, США намерены добиться, чтобы все государства последовали их примеру и ввели антироссийские санкции.

«Мы ожидаем, что страны будут делать это, потому что выгоды от ведения дел с широкой коалицией стран, которую мы выстроили, значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой», — сказал Адейемо.

По его словам, санкции отменят, если Россия изменит свою политику.

9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

6 апреля президент США предположил, что один год американских санкций против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Он отметил, что Соединенные Штаты собираются «задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы».

4 апреля вице-премьер Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также о мерах поддержки отрасли в условиях санкционного воздействия.

Так, для обеспечения устойчивости ОПК правительство увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100%. Также оно предоставило право заключать контракты по гособоронзаказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, которые не превышают показатели самого ГОЗ. При этом для этого не потребуется регистрация в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Страны Запада начали вводить санкции политического и экономического характера против РФ в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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