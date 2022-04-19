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Выпускника коррекционной школы обвинили в убийстве учительницы

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Выпускника коррекционной школы в Ивановской области обвинили в убийстве педагога. Об этом 18 апреля сообщается на сайте регионального СУ СК России.

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Убийство произошло в воскресенье, 17 апреля, в городе Пучеже. По данным следствия, молодой человек 2003 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру учительницы, которая работала в коррекционной школе, где тот учился. Подозреваемый нанес женщине по меньшей мере 12 ударов ножом в грудь и лицо. От полученных ранений педагог скончалась на месте преступления, пишет REGNUM.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Молодому человеку уже предъявили обвинение. Решается вопрос о его аресте, отмечает телеканал «360».

Следователи осмотрели место происшествия. Был изъят нож, который является орудием преступления. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводится допрос свидетелей. Расследование продолжается.

По данным «Известий», погибшая учительница раньше работала логопедом в интернате, где учился подросток. В школе заявили, что шокированы случившимся и не ожидали такого от бывшего ученика. По словам соседей, мать обвиняемого лишили родительских прав из-за алкоголизма. Женщина заявила, что сын с ней не жил, а в интернате учился из-за того, что у него инвалидность. Соседи также рассказали, что в тот день до убийства молодого человека задерживали за хулиганство.

17 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге полицейская собака помогла задержать подозреваемого в убийстве женщины. Тело 28-летней женщины было найдено 16 апреля на Большой Московской улице. На нем были обнаружены множественные колото-резаные раны. После просмотра записей с камер наблюдения полицейские определили маршрут ухода подозреваемого.

После этого к его выслеживанию привлекли собаку Кадис. Животное взяло образец запаха из квартиры убитой и довело полицейских до квартиры дома, в котором проживал подозреваемый. Его задержали.

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