Макрон заверил в отсутствии необходимости российского газа для Франции

Франция не зависит от газа из РФ. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

«Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается», — подчеркнул он.

По словам Макрона, Париж рассматривает возможность закупки газа у других стран.

Во время интервью лидер государства также отметил, что планирует обсудить во вторник с американским лидером Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против РФ.

Ранее, 8 апреля, Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Париж с самого начала спецоперации не проявлял ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, французский президент заявил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

31 марта ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Европа столкнется с масштабным кризисом, в случае если поставки российского газа будут прекращены из-за возможной неспособности договориться с «Газпромом» об оплате за топливо в рублях.

23 марта Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Тем не менее многие страны высказались против оплаты российского газа рублями: например, 29 марта Макрон в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул, что оплачивать российский газ в рублях невозможно.

7 марта Макрон заявил, что необходимо уважительно относиться к России и российскому народу. По его словам, без участия России в создании «масштабной архитектуры безопасности» европейского континента нельзя будет построить прочный мир. Макрон подчеркнул, что к этому «обязывают история и география».

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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