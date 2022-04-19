Экс-морпех из США раскрыл цели британского наемника на Украине и в Донбассе

Сдавшийся в плен российским войскам в Мариуполе британский наемник Эйден Эслин искал войны и убивал людей в Донбассе. Об этом во вторник, 19 апреля, в интервью «Известиям» заявил бывший морской пехотинец США, военный эксперт Джон Марк Дуган.

«Некоторые просто сделаны из другого теста — им просто нравится война. К примеру британец, которого поймали — Эйден. Как только его схватили, он сказал, что не хочет войны, а просто хочет домой. Как по мне, он пытается строить из себя воителя, но как только становится по-настоящему жарко, он тут же начинает выставлять себя, как жертву. Он, вне сомнений, искал войны, убивал людей в Донбассе», — подчеркнул собеседник.

Как указал Дуган, попытки британских наемников изобразить из себя туристов выглядят просто нелепо.

Также, добавил эксперт, разведка РФ будет проводить расследование, направленное на установление действительных причин пребывания иностранца в регионе.

«Если он служил 3-4 года и все это время убивал людей в Донбассе, то ему придется за это заплатить большую цену — это серьезное преступление», — заключил бывший американский морпех.

Ранее, 15 апреля, Эслин, который сложил оружие вместе с украинскими военными, рассказал «Известиям», что многие наемники спешно покинули Украину после ударов по главной базе иностранного легиона — Яворовскому полигону. Но, по его словам, остались те, кого уже перекинули в Донбасс.

Эслин рассказал, что в формированиях давно наблюдается моральное разложение и ни с чем подобным в боевых действиях он раньше не встречался. Родственники Эслина обращались в британское правительство с требованием вмешаться в его освобождение. Но по Женевской конвенции наемники не признаются законными участниками боевых действий в составе вооруженных сил, в связи с чем им не предоставляется такая ​​же правовая защита, как пленным регулярной армии.

В тот же день Минобороны РФ рассказали, что в населенном пункте Изюмское Харьковской области ракетными войсками было ликвидировано до 30 наемников польской частной военной компании. Также сообщалось, что в войсках Украины состоят бойцы французского легиона. В тот же день СКР сообщил о том, что изучит информацию о наемниках из Польши и Франции.

По данным СКР, более тысячи сдавшихся в плен украинских военнослужащих содержатся в России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация. Решение было принято на фоне обострения в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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