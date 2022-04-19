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Вооруженные силы России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом

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Воздушно-космические силы (ВКС) России в понедельник высокоточными ракетными ударами уничтожили логистический центр и крупные партии западного оружия в районе Львова. Об этом 18 апреля сообщили в Минобороны.

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«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Сообщается, что речь идет о 124-м объединенном центре обеспечения тыла командования сил логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Конашенков также добавил, что ранее в этот же день высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены 16 украинских военных объектов, в том числе два пункта управления, два опорных пункта подразделений ВСУ и места сосредоточения техники и личного состава противника около населенных пунктов Попасная и Барвинково.

Ранее в этот день ведомство сообщило, что ВКС РФ нанесли удары по 108 районам сосредоточения ВСУ. Конашенков отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ВКС России сбили в воздухе три украинских самолета, а также 11 беспилотников.

Накануне в Минобороны заявили об уничтожении оперативно-тактической авиацией 44 военных объектов Украины. Среди них — два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Авдеевки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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