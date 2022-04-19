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В итальянском театре La Scala пройдет концерт русских музыкантов

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Концерт Транссибирского Арт-фестиваля под руководством скрипача, народного артиста России Вадима Репина состоится в миланском театре La Scala, рассказал он в беседе с «Известиями».

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«16 мая мы играем в Милане — там состоится совместный концерт Транссибирского фестиваля и театра La Scala. Мы будем представлять произведения «Диалог: Я и Ты» Софии Губайдулиной и La Sindone Арво Пярта. Они были написаны по моей личной просьбе специально для нашего фестиваля и в прошлые годы исполнены в Новосибирске», — поделился народный артист вскоре после завершения сибирской части музыкального смотра.

По словам музыканта, теперь состоится их европейская премьера. Пока санкции не повлияли на планы европейских коллег, отметил Репин.

Подробнее читайте в интервью «Известий» 19 апреля в 10:00:

«Для русского музыканта — особое значение в звании народного артиста»

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