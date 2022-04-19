Губернатор Севастополя сообщил о гибели на Украине командира корабля «Цезарь Куников»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в понедельник, 18 апреля, сообщил о гибели во время спецоперации по защите Донбасса командира десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александра Чирвы.

«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга», — заявил губернатор в своем Telegram-канале.

Сообщается, что церемония прощания прошла ранее в понедельник. Командир погиб из-за ранения, полученного в бою с украинскими националистами.

Ранее, 16 апреля, в Петербурге простились с погибшим на Украине заместителем командующего 8-й армией, генерал-майором Владимиром Фроловым. На церемонии прощания, которая прошла на Серафимовском кладбище, присутствовал губернатор города Александр Беглов.

8 апреля сообщалось, что лейтенанта Росгвардии Максима Концова, обнаружившего расположение диверсионной группы украинских националистов, удостоили звания Героя России посмертно.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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