Псаки заявила о продолжении оказания военной помощи Украине от США

Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

«Президент [США Джо Байден] говорил с самого начала, что в случае вторжения мы будем предоставлять значительные объемы помощи в области безопасности, экономической помощи, оказывать поддержку украинцам. Мы намерены продолжать делать именно это», — отметила она. Трансляция велась в Twitter американской администрации.

Псаки также добавила, что на выходных Вашингтон уже направил Киеву четыре самолета с вооружением, еще один должен был прибыть туда в понедельник.

Ранее, 13 апреля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что попытки США замедлить спецоперацию РФ по защите Донбасса и нанести максимальный ущерб военнослужащим России и формированиям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут жестко пресекаться. Он также предупредил, что Россия рассматривает перевозящие вооружения на территории Украины транспортные средства США и НАТО как законные военные цели.

Днем ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву военные системы и ведет работу с партнерами, чтобы они также снабжали Украину оружием.

6 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что общая военная помощь Киеву с момента избрания президентом Джо Байдена составила $2,4 млрд, из них с начала российской спецоперации по защите Донбасса — более $1,7 млрд.

В России в свою очередь неоднократно подчеркивали, что оружие, которое Запад поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно разойдется по Европе и может попасть в руки террористов.

1 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад игнорирует многочисленные факты нарушений основного права человека — права на жизнь — в Донбассе. По его словам, в результате поддержанного Западом государственного переворота власть в Киеве захватили ультранационалисты и неонацисты, которые развязали в регионе настоящий террор.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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