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Мэр Горловки показал последствия обстрела города ВСУ

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Мэр Горловки Иван Приходько 19 апреля показал в своем Telegram-канале последствия обстрела города военными Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Очередное преступление киевского режима. Ул. Белгородская, 117, Центрально-Городской район Горловки. Сейчас», — прокомментировал он видеозапись.

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В опубликованном видео можно заметить, что улица заполнена осколками и фрагментами поврежденных домов. Также можно разглядеть сгоревший автомобиль.

18 апреля Следственный комитет Российской Федерации (СКР) возбудил уголовное дело в отношении командования войсковой части A0998 ВСУ. Им инкриминируется обстрел города Первомайска Луганской Народной Республики (ЛНР), В результате которого две женщины, получили ранения, а ряд домов и жилых построек оказался уничтоженным.

В тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Петровскому району Донецка, использовав ракеты «Град». Обстрел был зафиксирован в 12:00, всего было выпущено 20 ракет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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