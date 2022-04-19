Замминистра финансов США Адейемо заявил, что российский ВПК станет следующей целью санкций

В минфине США назвали военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ следующей целью санкционной политики Вашингтона. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил замглавы ведомства Уолли Адейемо.

«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», — сообщил он на весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ), которая проходит онлайн. Трансляция шла на сайте фонда.

По словам Адейемо, Вашингтон хочет, чтобы все страны последовали его примеру и ввели санкции против Москвы.

«Мы ожидаем, что страны будут делать это, потому что выгоды от ведения дел с широкой коалицией стран, которую мы выстроили, значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой», — сказал он.

При этом, как отмечается, антироссийские санкции могут отменить, если Россия изменит свою политику.

9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

6 апреля президент США предположил, что один год американских санкций против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Он отметил, что Соединенные Штаты собираются «задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы».

Страны Запада начали вводить санкции политического и экономического характера против РФ в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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