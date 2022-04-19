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Минобороны РФ показало кадры боевого применения Су-34

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Минобороны РФ опубликовало кадры вылетов истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уничтожили объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Летчики Воздушно-космических сил России (ВКС) во время спецоперации выполняют задачи по обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей противника. При этом используется широкий арсенал ракетного и бомбового высокоточного вооружения.

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Подобные вылеты в любое время суток выполняют и экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Перед взлетом самолеты проходят комплексное обслуживание: проверяются все системы авиационных комплексов, заправляются топливные баки, подвешиваются авиационные средства поражения.

«Была поставлена боевая задача на уничтожение вражеской техники. Выполнили задачу с помощью ракет Х-29. Это высокоточное оружие. Цель была уничтожена. По данным объективного контроля, также подтверждается уничтожение цели. Боевые полеты — это всегда тяжелая, напряженная и ответственная работа. Во время каждого вылета испытываешь большие перегрузки. Накладывается боевая обстановка. Выполняется противодействие ПВО украинских сил. Главное — четко и точно выполнить задачу для поражения именно боевых объектов противника», — рассказал командир звена Су-34 Михаил.

18 апреля силы ВКС нанесли удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск, который располагался в районе Львова. Также в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ уничтожены 16 военных объектов Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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