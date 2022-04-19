Госдеп США пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций

США пригрозили Китаю серьезными последствиями, если тот будет помогать России обходить западные санкции и поставлять оружие. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил во время брифинга представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или пытаться помочь России обойти санкции, то они столкнутся с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров», — подчеркнул Прайс в ходе брифинга.

По его словам, США внимательно следят за взаимодействием России и КНР.

Ранее, 14 апреля, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай является главным геополитическим вызовом для Вашингтона в данный момент. Кроме КНР, вызовом для будущего США была названа «немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины».

До этого, 24 марта, директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев сказал, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между сотрудничеством с Москвой и Вашингтоном. При этом, по его мнению, Китай вряд ли пожертвует партнерством с РФ в угоду западным странам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 23 марта санкции Вашингтона в отношении Пекина, предположила, что единственной целью таких мер является намерение «заковать Пекин в кандалы».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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