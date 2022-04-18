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США не подтвердили уничтожение иностранного оружия во Львове ударом РФ

Пентагон: у нас нет четких представлений о боевом ущербе от удара ВС РФ в районе Львова
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США пока не могут подтвердить факт уничтожения партии иностранного оружия после удара Вооруженных Сил (ВС) России в районе Львова. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Трансляция мероприятия была опубликована на сайте ведомства.

Спецоперация в Донбассе 18 апреля. Текстовая трансляция
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«Я знаю, что они (ВС РФ — Ред.) <...> ударили по целям во Львове. <...> У нас нет четких представлений о боевом ущербе, оценки того, что было целью, по чему нанесен удар. На данный момент у нас нет никаких свидетельств того, что помощь западных стран <...> подверглась удару или была уничтожена», — сообщил Кирби.

По его словам, Пентагон продолжает оценивать ситуацию.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск, который располагался в районе Львова.

Отмечается, что в результате удара был уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран.

Ранее в этот день представитель Минобороны отметил, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Конашенков добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ВКС России сбили в воздухе три украинских самолета, два МиГ-29 и один Су-25, а также 11 беспилотников.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, президент России Владимир Путин 16 марта заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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