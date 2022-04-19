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Минобороны РФ рассказало о подвигах российских солдат во время спецоперации

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В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно во вторник, 19 апреля.

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Командир инженерно-технического батальона подполковник Александр Лысенко вместе с подразделением разминировал здания и пути движения российских войск. Во время выполнения боевых задач возле одного из населенных пунктов подразделение Лысенко выявило группу украинских националистов, которые минировали подступы и дороги у поселения. Лысенко навязал противнику бой и уничтожил неонацистов. После столкновения батальон Лысенко разминировал местность, сам же офицер лично обнаружил и уничтожил 22 мины иностранного производства. Благодаря решительности и профессионализму подполковника Лысенко было обеспечено оперативное продвижение взаимодействующих подразделений, выполнены боевые задачи, а также не допущены потери среди российских военнослужащих.

Командир расчета (боевой машины) реактивного артиллерийского взвода сержант Денис Каймаков вместе с товарищами поддерживал разведывательные подразделения полка. Во время разведки передовая группа обнаружила украинских неонацистов, которые готовили нападение на российских солдат. Каймаков принял информацию о противнике, оперативно произвел расчеты и нанес огневой удар по украинским националистам, уничтожив две боевые машины пехоты, вражеские минометы и около 15 радикалов. Профессионализм и мастерство сержанта Каймакова позволили переломить ход боя в пользу российских военных и уничтожить врага.

Танковая рота старшего лейтенанта Абду-Уали Жусупова вела наступление для блокирования подконтрольного украинским боевикам района. Превосходящие по численности и хорошо вооруженные радикалы были окружены, после чего рота Жусупова вступила с ними в столкновение. Позиции российских войск были контратакованы 15 танками и сотней боевиков. Рота Жусупова остановила врага, уничтожив 12 его танков. Жусупов лично вывел из строя два танка и ликвидировал 15 националистов. Благодаря мужеству, самоотверженности и высокому уровню подготовки роты Жусупова противник был обращен в бегство, получил существенный урон и не смог вырваться из окружения.

18 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как работают вертолеты фронтовой авиации Вооруженных сил РФ Ка-52. Основными задачами вертолетов во время спецоперации являются удары по противнику и воздушное прикрытие при эвакуации раненых.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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