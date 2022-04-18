Четыре деревни во Владимирской области оказались отрезаны из-за паводка

Четыре деревни оказались отрезаны от «большой земли» паводком во Владимирской области. Об этом «Известия» узнали в понедельник, 18 апреля.

На кадрах, попавших в распоряжение редакции, видно, что грязевой поток движется с большой скоростью. Пересечь его не представляется возможным.

По нашей информации, речь идет о деревнях Марково, Домашнево, Дубровка, Богдарне.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что паводок закрыл для движения 18 мостов на территории Оренбургской области. На четырех участках дорог наблюдается подтопление. Дорога была размыта талыми водами. Кроме того, наблюдался спад воды на участке между селами Токское и Кристалка, а также Привольное и Песчаное.

Днем ранее, 6 апреля, в окрестностях Оренбурга уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 69 см. Больше всего река прибавила в районе села Илек, где наблюдался рост уровня воды на 100 см. Критические значения для Оренбурга не достигнуты.