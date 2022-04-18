Капитальный ремонт школы № 62 стартовал в Рязани

В Рязани начался капитальный ремонт школы № 62 стоимостью 56 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Сейчас подрядчик занимается общестроительными работами в актовом зале и кабинете рядом, а также проводит замену коммуникаций в подвале. Для учащихся доступ в ремонтируемые помещения закрыт, уточняет 62INFO.ru.

Согласно проекту, в учреждении приведут в порядок стены, кровлю, двери, окна. Прилегающую территорию благоустроят, в том числе восстановят забор и заасфальтируют пространство около здания. Кроме того, на территории школы установят 22 видеокамеры.

Ремонт пройдет в раздевалках, туалетах, актовом зале, нескольких кабинетах. Часть средств пойдет на закупку новой мебели и оборудования. Завершить работы планируется к началу будущего учебного года.