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Мемориальный комплекс Нагорного кладбища обновят в Ижевске

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В Ижевске (Удмуртия) до конца июня 2022 года планируют обновить мемориальный комплекс Нагорного кладбища. Об этом мэр города Олег Бекмеметьев сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Рабочие уже зашли на объект и приступили к демонтажу скульптур. Согласно проекту, им предстоит выполнить реставрационные работы и привести в порядок надгробия братской могилы. Кроме того, на территории кладбища обновят лестницы, обустроят освещение, установят урны, проведут озеленение.

Общая стоимость работ составляет более 3 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета, уточняет Udm-info.ru.

По данным издания, до 2024 года в республике планируют отремонтировать и благоустроить 28 воинских захоронений, а также установить 27 мемориальных знаков на военно-мемориальных объектах.

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