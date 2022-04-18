Замминистра финансов США Адейемо заявил, что российский ВПК станет следующей целью санкций

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) будет следующей целью американских санкций. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил замглавы министерства финансов США Уолли Адейемо на онлайн-саммите, который проходил в рамках весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ). Трансляция была опубликована на сайте фонда.

«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», — цитирует Адейемо «Газета.Ru».

По его словам, США хотят, чтобы все государства ввели санкции против России, последовав их примеру.

«Мы ожидаем, что страны будут делать это, потому что выгоды от ведения дел с широкой коалицией стран, которую мы выстроили, значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой», — подчеркнул Адейемо.

Как отмечается, антироссийские санкции могут быть отменены при условии, что Москва изменит свой политический курс.

Ранее, 4 апреля, вице-премьер Юрий Борисов рассказал о ситуации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России и мерах поддержки отрасли в связи с санкционным давлением Запада.

Так, для обеспечения устойчивости ОПК правительство увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100%. Также оно предоставило право заключать контракты по гособоронзаказу (ГОЗ) с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, которые не превышают показатели самого ГОЗ. При этом для этого не потребуется регистрация в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

24 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций, на котором были выработаны конкретные предложения. В частности, как позднее на совещании с Минфином уточнил министр, Россия сохранит темпы поставок в российские войска роботов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам Шойгу, несмотря на антироссийские санкции, уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле эта работа будет полностью завершена.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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