ВСУ выпустили три снаряда по Горловке в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 21:35 по местному времени совершили обстрел города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Было выпущено три снаряда калибром 152 мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:35 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 152 мм», — сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в этот же день сообщалось об обстреле ВСУ по Петровскому району Донецка, были использованы ракеты «Град». Обстрел был зафиксирован в 12:00, всего было выпущено 20 ракет. Также зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по Горловке и Верхнеторецкому. Огонь велся, в частности, из минометов и артиллерийских установок.

Как сообщили ранее в понедельник власти Луганской Народной Республики (ЛНР), ВСУ за прошедшие сутки девять раз обстреляли ее территорию. Под обстрел попали поселки Донецкий и Калиново. По этим населенным пунктам ВСУ с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм и 152 мм выпустили 59 снарядов, а также 80 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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