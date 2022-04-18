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Полянский заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной

Полянский заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной в нынешних условиях
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Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не видит в нынешних условиях перспектив для переговоров с Украиной.

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«Такое предложение ООНовцы делали и раньше. Они в принципе хотят найти какую-то нишу в урегулировании, в сближении позиции сторон. Ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы каких-либо договоренностей между Россией и Украиной, которых я лично сейчас не вижу, особенно в нынешней ситуации», — заявил он в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее в этот же день заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил, что организация предлагает России и Украине провести очередную встречу для обсуждения гуманитарных вопросов. Кроме того, Гриффитс указал, что украинские власти согласились с предложением ООН создать контактную группу для координации с Россией по вопросам гуманитарных коридоров.

Замгенсека также сообщил, что обсудит ситуацию на Украине и в Донбассе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поездка должна состояться на этой неделе. После этого Гриффитс намерен вновь посетить Россию.

До этого, 6 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил гуманитарную ситуацию на Украине и в Донбассе с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Одной из тем обсуждения стали права человека. Также Гутерриш уведомил украинского министра о целях миссии Координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса в Москве и приверженности ООН установлению режима прекращения огня в гуманитарных целях.

4 апреля заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с Гриффитсом. В ходе переговоров Фомин уведомил заместителя Генерального секретаря ООН о наращивании гуманитарной помощи населению контролируемых российскими Вооруженными силами районов, а также в ДНР и ЛНР.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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