Посольство РФ в Мексике рассказало об уровне русофобии в стране

Мексика, в отличие от ряда стран, не отметилась актами русофобии, заявил в понедельник, 18 апреля, пресс-секретарь российского посольства в Мехико Евгений Ненашкин.

«Мы не отмечаем повышенного градуса русофобии. Посольство работает в обычном режиме», — приводит его слова ТАСС.

Ненашкин уточнил, что по воскресеньям у посольства проходят акции протеста, участники ведут себя мирно.

Ранее в этот день российское посольство в соцсети сообщило о решении оркестра одного из мексиканских штатов отказаться от исполнения увертюры «1812 год» Петра Чайковского. Инцидент произошел на прошлой неделе.

«Тревожные новости: директор А. Сальвадор Гарсия и Ортега решили исключить произведение Чайковского (умер в 1893 году!) из Традиционного концерта в честь Священного четверга, как сообщает газета El Universal Online. <...> Это еще один прискорбный пример русофобии, которая, видимо, набирает всё большие обороты на мексиканской земле», — говорится в посте российских дипломатов.

Ранее, 11 апреля, коллектив «Украинский классический балет» получил угрозы из-за балета «Лебединое озеро» русского композитора Петра Чайковского в репертуаре гастрольного тура по Италии. Киевские артисты отменили выступление, после того как Национальная опера Украины и министерство культуры Украины пригрозили им увольнением. Спектакль заменили на балет «Жизель».

3 апреля национальная галерея Лондона переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц». С предложением переименовать полотно раньше выступали один из сотрудников галереи и представительница украинской диаспоры в городе.

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Он отметил, что в западных государствах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Так страны Запада выражают свое недовольство проведением спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в РФ. 21 февраля президент подписал соответствующий указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»