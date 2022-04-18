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Два человека пострадали в ДТП с автобусами в Петербурге

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В центре Санкт-Петербурга — на Невском проспекте — пассажирский автобус столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали два человека. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в правоохранительных органах города.

«Первая — женщина 1961 года рождения, у нее перелом ребра, в состоянии средней тяжести она отправлена в медучреждение. Вторая пострадавшая 1986 года рождения, госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, под вопросом сотрясение головного мозга», — передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что ДТП произошло сегодня около 19:40. На место происшествия выехал наряд. Обстоятельства аварии выясняются.

2 марта в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло крупное ДТП с участием трамваев. В тот день на пересечении улиц Руставели и Верности столкнулись трамваи № 38 и 51. Очевидцы сообщали о четырех пострадавших.

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