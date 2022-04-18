Две свалки ликвидируют в Грязинском районе Липецкой области

На территории Грязинского района Липецкой области в этом году рекультивируют две свалки. Об этом сообщает региональное правительство.

Речь идет о полигонах в селах Тербуны и Ярлуково. Средства на их ликвидацию направят муниципалитетам в виде субсидий, пишет LipetskMedia.

Отмечается, что региональное управление экологии и природных ресурсов разработало карту несанкционированных свалок. На ней обозначены места размещения отходов, которые выявили государственные экологические инспекторы.

Кроме того, управление совместно с администрацией Липецка сейчас разрабатывает проект порядка обращения со строительными отходами. Предполагается, что это позволит более эффективно отслеживать отходы от мест образования до мест размещения, а также снизить потенциальные возможности появления свалок.

В прошлом году, по данным властей, в Грязинском районе ликвидировали свалку в селе Фащевка. Отходы размещались на участке площадью 4 га.