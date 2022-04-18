Американский журналист Джордж Элайсон сравнил действия украинских националистов с терроризмом. Соответствующее заявление он сделал на фильме RT Documentary «Донбасс: вчера, сегодня, завтра».

«Военные так не поступают. Разве что ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) так поступает», — подчеркнул Элайсон во время посещения захоронения в Луганске.

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что украинские националисты удерживают в заложниках 6208 иностранных граждан из девяти стран, используя их в качестве живого щита. Кроме того, киевские власти препятствуют эвакуации жителей из населенных пунктов, в то время как боевики банд обстреливают организованные гумкоридоры.

3 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу Луганской Народной Республики (ЛНР) о создании трибунала по оценке преступлений украинских военных и нацформирований в Донбассе. Как подчеркнули в СК, представители ведомства продолжают сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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