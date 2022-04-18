Прямой эфир
Общество
Умер режиссер Леонид Хейфец
Мир
На Украине погиб командир российского корабля «Цезарь Куников»
Экономика
Мурашко назвал стабильной ситуацию на фармацевтическом рынке России
Интернет
Россияне стали проводить меньше времени в соцсетях после блокировки Instagram
Общество
Путин увеличил в 10 раз размер премии имени маршала Жукова
Общество
Сезон фонтанов в Московской области начнется 30 апреля
Мир
Бойцы ДНР обстреляли оплот националистов в промзоне у завода «Азовсталь»
Мир
Советский мемориал в Берлине вновь атаковали вандалы
Экономика
Стоимость золота впервые с 11 марта превысила $2 тыс. за унцию
Мир
Украина передала ЕС заполненную анкету для получения статуса кандидата в Евросоюз
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $113 за баррель

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Саратовской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Марксовском районе Саратовской области при столкновении «УАЗа» и грузовика погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.

По данным регионального ГУ МВД, авария произошла 18 апреля в 14:35 на 331-м км трассы Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград. По предварительным данным, 62-летний водитель «УАЗа-Буханки» врезался в фуру MAN, за рулем которой находился 44-летний мужчина, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате ДТП погибли 44-летний и 35-летний пассажиры «УАЗа». Спасателям пришлось деблокировать их при помощи гидравлического инструмента. Водитель отечественного авто получил различные травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

Ранее 18 апреля сообщалось, что в Башкирии три женщины погибли в результате съезда автомобиля в водохранилище. За рулем находилась местная жительница в состоянии алкогольного опьянения, она успела выбраться.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022