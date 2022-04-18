Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области при столкновении «УАЗа» и грузовика погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.

По данным регионального ГУ МВД, авария произошла 18 апреля в 14:35 на 331-м км трассы Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград. По предварительным данным, 62-летний водитель «УАЗа-Буханки» врезался в фуру MAN, за рулем которой находился 44-летний мужчина, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате ДТП погибли 44-летний и 35-летний пассажиры «УАЗа». Спасателям пришлось деблокировать их при помощи гидравлического инструмента. Водитель отечественного авто получил различные травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

Ранее 18 апреля сообщалось, что в Башкирии три женщины погибли в результате съезда автомобиля в водохранилище. За рулем находилась местная жительница в состоянии алкогольного опьянения, она успела выбраться.