Путин наградил 13 семей орденами и медалями «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 6 семей орденом «Родительская слава» и 7 семей медалью «Родительская слава». Документ опубликован 18 апреля на официальном портале правовой информации.

Так, соответствующим орденом награждены: семья Беляевых из Архангельской области; семья Богдановых из Крыма; семья Курдесовых из Костромской области; семья Пестряковых из Якутии; семья Пивкиных и Трубенковых из Мордовии. Медалями награждены: семья Ванеевых из Кировской области; семья Гордевич из Карелии; семья Даниловых из Свердловской области; семья Порфирьевых из Чувашии; семья Свистуновых из Тюменской области; семья Хлонь из Хабаровской области и семья Эрхатуевых из Забойкальского края.

Отмечается, что все они награждаются орденами и медалями за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Орден «Родительская слава» вручается семьям из разных регионов России, которые воспитали семь или более детей. Награждение орденом сопровождается и денежной выплатой. Медаль ордена вручают семьям, которые воспитали четырех и более детей, в этом случае денежная выплата не предусмотрена.