Дорожную разметку обновят в Пскове до Дня Победы

Рабочие приступят к обновлению дорожной разметки в центре Пскова и на въездах в город на этой неделе. В мероприятиях задействуют пять специализированных машин и ручные бригады разметчиков.

По словам главы администрации Бориса Елкина, в первую очередь разметку обновят на гарантийных участках дорог. Речь идет о пешеходных переходах и стоп-линиях на улицах Некрасова, Максима Горького, Коммунальной, Юбилейной, а также Красноармейской набережной. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Позже рабочие приступят к нанесению продольных линий разметки термопластиком. Елкин поручил управлению городского хозяйства скоординировать работы подрядчиков. Разметка не может наноситься до проведения ямочного ремонта или уборки.

Разметка улиц будет вестись в ночное время. Работы завершатся до 9 мая.