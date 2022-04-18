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Google опроверг снятие секретности в картах над военными объектами РФ

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Представители американской компании Google 18 апреля заявили о том, что не вносили изменений в свой сервис Google Maps. Ранее их обвинили в снятии грифа секретности с военных и стратегических объектов России.

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«Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России», — сообщил ТАСС представитель западной корпорации.

Днем 18 апреля издание Daily Storm сообщило о том, что Google Maps сняла гриф секретности с военных и стратегических объектов РФ, при этом аналогичные сведения других стран по-прежнему скрыты. Подчеркивалось, что это позволило пользователям в максимальном разрешении рассмотреть множество ключевых объектов военной инфраструктуры России.

В их числе крейсер «Адмирал Кузнецов», хранилище ядерных боеприпасов, летно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57, пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты и авиабаза.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» не нашел в таком шаге никакой практической ценности для Украины. По его словам, подавляющее большинство российских военных объектов никогда не было зацензурировано.

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что шесть сервисов Google будут маркироваться за нарушение российских законов. Эти меры коснутся ресурсов «Google Поиск», Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.

По словам главы комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Google может ожидать закрытие в РФ, если компания не изменит свою политику. По его словам, именно «на это указывает в последние месяцы вся последовательность действий корпорации, а также принадлежащего ему YouTube».

В конце марта Пушков рассказал, что что YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы. Как указал сенатор, такое демонстративное нарушение законов РФ со стороны YouTube не должно остаться без реакции.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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