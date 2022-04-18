В МО заявили об удержании украинскими националистами более 6 тыс. иностранцев

Украинские националисты удерживают в заложниках 6 208 иностранных граждан из девяти стран, используя их в качестве живого щита. Об этом 18 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 тысяч 208 иностранных граждан из девяти государств», — сказал он на брифинге.

Кроме того, Мизинцев подчеркнул, что киевские власти препятствуют эвакуации жителей из населенных пунктов, в то время как боевики нацбатальонов обстреливают организованные гумкоридоры.

Ранее в этот день представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил , что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Кроме того, средства ПВО ВКС России сбили в воздухе три украинских самолета, два МиГ-29 и один Су-25, а также 11 беспилотников.

Накануне в военном ведомстве сообщили о проведении в Мариуполе операции по освобождению заложников, которые удерживались националистами в мечети, в результате чего были уничтожены 29 боевиков. Мечеть в ходе операции была деблокирована, в числе ликвидированных боевиков были иностранные наемники. Заложники, граждане одной из стран СНГ, были выведены в безопасное место.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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