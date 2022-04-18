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Emirates Airlines заявила о планах продолжить полеты в РФ

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Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines продолжит полеты в РФ, пока от властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не поступит распоряжение об обратном. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил президент авиакомпании Тим Кларк.

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«Если нам скажут остановиться, мы остановимся, пока нам не сказали обратного, мы продолжим [летать] <…> Мы обслуживаем людей, которые находятся на периферии главной проблемы, и, возможно, правительство [ОАЭ] смотрит на это именно так», — заявил Кларк в интервью британской вещательной корпорации BBC.

Он подчеркнул, что данный вопрос относится к компетенции правительства Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, он рассказал, что Emirates Airlines фиксирует высокий спрос на свои услуги, несмотря на высокие цены на нефть и продукты ее переработки. Перевозчик переложил данные издержки на потребителей, прибавив к стоимости авиаперевозок дополнительные сборы за топливо.

«Несмотря на это, люди готовы платить цену, которую мы вынуждены выставлять, чтобы покрыть громадное увеличение цены топлива», — заключил президент компании.

28 марта авиакомпания SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву из-за «эксплуатационных ограничений». Представители авиакомпании уточнили, что сожалеют о неудобствах, причиненных пассажирам, и надеются возобновить полеты после стабилизации ситуации.

Решение ряда зарубежных перевозчиков отказаться выполнять рейсы в Россию стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин.

Росавиация в ответ закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости республик.

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