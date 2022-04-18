Вышло поручение президента РФ о необходимости определить единственного поставщика услуг по подготовке юбилейного ПМЭФ-2022

В соответствии с поручением президента Российской Федерации правительству Российской Федерации в срок до 15 мая необходимо определить единственного поставщика услуг по подготовке юбилейного Петербургского международного экономического форума и выпустить соответствующее Распоряжение об осуществляемых в 2022 году закупках услуг по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума.

В 2022 году 25-й по счету ПМЭФ состоится с 15 по 18 июня. Представители СМИ могут зарегистрироваться по ссылке до 13 мая 2022 года.

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