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В Амстердаме прошла акция протеста против политики премьер-министра

В Амстердаме сотни человек вышли на протесты против политики премьер-министра Нидерландов Рютте
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Акция протеста с участием нескольких сотен человек прошла 18 апреля в Амстердаме. Протестующие выступают против политики премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

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Участники акции собрались на площади Дам, после чего направились с шествием на Музейную площадь Амстердама.

Таким образом горожане, в частности, выразили недовольство в связи с политикой премьер-министра относительно действующих ограничений по коронавирусу.

Как пишет NOS, протестующие выступают против «одиннадцатилетнего бесхозяйственного управления Рютте кабинетом министров».

Ранее, в декабре и январе 2022 года, в Нидерландах прошла волна акций протеста против коронавирусных ограничений, которые привели к столкновениям между правоохранителями и протестующими. 2 января в Амстердаме задержали 30 участников несанкционированного митинга. Задержанных заподозрили в нарушении общественного порядка, незаконном владении оружием, оскорблении и отказе подчиняться указаниям стражей порядка.

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