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Росгвардия рассказала об оружии предполагаемого убийцы семьи в Москве

Росгвардия: мужчина, предположительно, убивший жену и ребенка на западе Москвы, являлся владельцем 13 единиц оружия
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Бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, предположительно, убивший жену и ребенка на западе Москвы, являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление Росгвардии по Московской области.

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В ведомстве отметили, что в его арсенале имелось гладкоствольное, нарезное, а также оружие ограниченного поражения.

Тела трех человек, в том числе самого предпринимателя, были найдены в квартире на западе Москвы 18 апреля. По некоторым данным, в квартире на Университетской улице мужчина застрелил 47-летнюю супругу и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

Ранее в понедельник источник «Известий» назвал ревность причиной произошедшей трагедии. По его словам, мотивом убийства стали подозрения в измене. Он уточнил, что есть информация о том, что супруга банкира была беременна.

Также сообщалось, что перед убийством Аваев позвонил своему водителю, но когда мужчина приехал по адресу, ему не открыли дверь. Водитель позвонил сестре банкира, она открыла дверь и обнаружила тела трех родственников.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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