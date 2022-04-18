Тело пропавшего в конце прошлого года мужчины обнаружили в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) обнаружено тело мужчины, пропавшего в конце 2021 года. Организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

«17 апреля 2022 года в реке Иж по улице Маяковского в городе Ижевске обнаружено тело 29-летнего местного жителя без видимых признаков насильственной смерти в зимней одежде. Мужчина разыскивался с декабря 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, мужчина скончался несколько месяцев назад. Причиной смерти стало переохлаждение, пишет ИА «Сусанин».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

30 марта сообщалось об обнаружении тела 15-летней школьницы, которая пропала в январе этого года под Волгоградом. Несколько месяцев подростка искали более 400 человек, была задействована специальная техника.