Прямой эфир
Общество
Умер режиссер Леонид Хейфец
Мир
На Украине погиб командир российского корабля «Цезарь Куников»
Экономика
Мурашко назвал стабильной ситуацию на фармацевтическом рынке России
Интернет
Россияне стали проводить меньше времени в соцсетях после блокировки Instagram
Общество
Путин увеличил в 10 раз размер премии имени маршала Жукова
Общество
Сезон фонтанов в Московской области начнется 30 апреля
Мир
Бойцы ДНР обстреляли оплот националистов в промзоне у завода «Азовсталь»
Мир
Советский мемориал в Берлине вновь атаковали вандалы
Экономика
Стоимость золота впервые с 11 марта превысила $2 тыс. за унцию
Мир
Украина передала ЕС заполненную анкету для получения статуса кандидата в Евросоюз
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $113 за баррель

Ссылки на Instagram и Facebook исчезли из поисковой выдачи «Яндекса» и VK

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Системы «Яндекс.Поиск» и «Поиск Mail.ru» (принадлежит компании VK) перестали отображать в поисковой выдаче ссылки на официальные сайты запрещенных в России соцсетей Instagram и Facebook.

Лайкать по-русски: «Известия» составили топ-5 аналогов Instagram из РФ
Смогут ли отечественные разработки заменить пользователям запрещенную соцсеть

«Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ», — гласит сообщение, которое всплывает при попытке найти сайты с помощью «Яндекса».

При этом из выдачи «Поиска Mail.ru» ссылки полностью удалены.

18 апреля сообщалось, что россияне стали проводить меньше времени в социальных сетях после блокировки Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России. По данным исследовательской компании Mediascope, до блокировки у этой соцсети была доля в 15–20% в индустрии, а после ограничения доступа аудитория частично перераспределилась на другие ресурсы.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России в связи с экстремистской деятельностью. Это решение было принято после того, как стало известно, что компания разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

При этом уточнялось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных. Кроме того, ограничения не коснулись мессенджера WhatsApp, так как он не выполняет функцию по публичному распространению информации.

Instagram был заблокирован Роскомнадзором 14 марта, до этого пользователям было дано время на сохранение своих фотографий и видеозаписей, а Facebook запретили в РФ 4 марта.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022