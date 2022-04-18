Ссылки на Instagram и Facebook исчезли из поисковой выдачи «Яндекса» и VK

Системы «Яндекс.Поиск» и «Поиск Mail.ru» (принадлежит компании VK) перестали отображать в поисковой выдаче ссылки на официальные сайты запрещенных в России соцсетей Instagram и Facebook.

«Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ», — гласит сообщение, которое всплывает при попытке найти сайты с помощью «Яндекса».

При этом из выдачи «Поиска Mail.ru» ссылки полностью удалены.

18 апреля сообщалось, что россияне стали проводить меньше времени в социальных сетях после блокировки Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России. По данным исследовательской компании Mediascope, до блокировки у этой соцсети была доля в 15–20% в индустрии, а после ограничения доступа аудитория частично перераспределилась на другие ресурсы.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России в связи с экстремистской деятельностью. Это решение было принято после того, как стало известно, что компания разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

При этом уточнялось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных. Кроме того, ограничения не коснулись мессенджера WhatsApp, так как он не выполняет функцию по публичному распространению информации.

Instagram был заблокирован Роскомнадзором 14 марта, до этого пользователям было дано время на сохранение своих фотографий и видеозаписей, а Facebook запретили в РФ 4 марта.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.