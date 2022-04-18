На Украине погиб командир большого десантного корабля «Цезарь Куников»

Командир десантного корабля Черноморского флота России «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3-го ранга», — написал он в Telegram-канале.

По словам Развожаева, Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине.

«Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа. Мы всегда будем помнить нашего героя», — отмечает губернатор Севастополя.

Александр Чирва родился в Севастополе и там же окончил филиал Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова. В 2015–2016 годах он принимал участие в спецоперации России в Сирии.

Ранее, 16 апреля, в Санкт-Петербурге простились с погибшим на Украине заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Фроловым.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».