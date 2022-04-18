Загрязнение ручья нефтепродуктами выявили в Якутии

Экологи установили факт загрязнения ручья в Якутии. Специалисты провели отбор проб воды для установления взвешенных веществ и нефтепродуктов.

Информацию о возможном загрязнении ручья Семеновского, который впадает в реку Чульман, опубликовал местный житель. Он сообщил, что на поверхности воды видны жирные пятна, кроме того, ощущается запах солярки, пишет ИА YakutiaMedia.

На место выехали представители Минэкологии республики и сотрудники прокуратуры. Они обследовали акваторию ручья и установили последствия поступления загрязненных вод с территории Чульманской ТЭЦ. По факту загрязнения проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось о массовой гибели рыбы на озере Таштуй в Башкортостане. Также на берегу нашли погибшую выдру. Сотрудники Минэкологии зафиксировали случившееся, на текущий момент источник загрязнения не выявлен.