Развязку на Николаевский мост построят в Красноярске за 163 млн рублей

В Красноярске выбрали подрядчика, который займется строительством развязки из микрорайона Пашенный на Николаевский мост. Стоимость контракта составила почти 163 млн рублей.

Исполнять работы будет «Красноярская дорожно-строительная компания». По условиям договора дорога пройдет от улицы Судостроительной через Графитную. Подрядчик обязуется построить не только проезжую часть, но и тротуары. Кроме того, в контракт входит снос объектов, которые находятся на месте будущей развязки. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Объект необходимо построить до 10 октября 2023 года.

В начале апреля сообщалось о начале строительства Восточного обхода Астрахани на участке от автодороги Астрахань–Зеленга до трассы Астрахань-Камызяк. Протяженность отрезка составит 7,5 км, он включает мост длиной 300 м.