Женщина пострадала при пожаре в здании бывшего общежития в Рыбном

В городе Рыбное (Рязанская область) при пожаре в здании бывшего общежития пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 18 апреля в 13:21. Горела квартира на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома.

В результате пострадала женщина 1961 года рождения. Были эвакуированы 13 человек, в том числе ребенок, пишет РИА «7 новостей».

Площадь возгорания составила 4 кв. м. В тушении были задействованы 10 человек личного состава и три единицы техники.

Причина произошедшего и материальный ущерб устанавливаются.

18 апреля пожар произошел в магазине одежды в городе Белая Калитва Ростовской области. По предварительным данным, погиб 48-летний мужчина, который бросился внутрь, чтобы спасти оставшуюся там девушку.