Замминистра транспорта Богданов освобожден от должности по собственному желанию

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Кирилла Богданова от должности замминистра транспорта РФ. Распоряжение опубликовано 18 апреля на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Богданов сам попросил освободить его от этой должности.

Богданов был назначен замминистром транспорта РФ 30 декабря 2020 года.

До этого он занимал должность заместителя главы авиакомпании «Аэрофлот» по информационным технологиям.