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В Москве найдены убитыми бывший банкир Аваев и его родственники

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В квартире на западе Москвы найдена убитой семья бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева.

Тела трех человек — жены и дочери Аваева, а также самого предпринимателя — нашла родственница семьи, которая забила тревогу после того, как не смогла с ними связаться.

По данным источника «Известий», мужчина сам застрелил 47-летнюю супругу и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

При этом, по некоторой информации, мотивом убийства стала ревность — бывший банкир якобы заподозрил жену в измене. Также есть сведения, что супруга банкира была беременна.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Для координации работы следователей на место убийства прибыли руководитель столичного управления СК Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош.

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