Мужчина погиб при пожаре в магазине одежды в Ростовской области

В городе Белая Калитва Ростовской области при пожаре в магазине одежды погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел утром в понедельник, 18 апреля, в здании на улице Энтузиастов. В результате погиб 48-летний мужчина, еще один человек был спасен.

По данным RostovGazeta, мужчина зашел в магазин, чтобы спасти находившуюся там девушку.

Площадь пожара составила 30 кв. м. В тушении были задействованы 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

13 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области на пожаре погиб человек. Его тело было обнаружено после тушения в ходе разбора завалов.